Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде контрольовано експортувати зброю, яка є в залишку у виробництві та якої не буде у дефіциті для української армії.

"Щодо питання контрольованого експорту різної зброї, з якої не буде дефіциту для української армії - саме так ми підходимо до цього питання. Тому що пріоритет - Збройні сили України, а там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії того чи іншого чогось не потрібно більше, то цей залишок ми можемо експортувати", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

Президент зазначив, що Україна може мати гроші від цього експорту і витрачати їх на дефіцитні дрони.

"Така система всіх влаштовує, армію влаштовує. Я не впевнений, що всіх наш бізнес влаштовує, вони хочуть одразу все всюди продавати, але безумовно наш пріоритет це наповнення української армії", - зауважив він.

За словами Зеленського, експорт буде контрольований до кінця війни, є представництво у Європі, США, Близькому Сході.

"У мене вже є пропозиції кількох африканських країн. Скажу чесно, ми вже і обрали країну, ну і ще подивимося, там у нас великий є запит щодо представництва в Африці", - додав він.