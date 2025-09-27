Інтерфакс-Україна
Події
16:24 27.09.2025

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

1 хв читати
Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде контрольовано експортувати зброю, яка є в залишку у виробництві та якої не буде у дефіциті для української армії.

"Щодо питання контрольованого експорту різної зброї, з якої не буде дефіциту для української армії - саме так ми підходимо до цього питання. Тому що пріоритет - Збройні сили України, а там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії того чи іншого чогось не потрібно більше, то цей залишок ми можемо експортувати", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

Президент зазначив, що Україна може мати гроші від цього експорту і витрачати їх на дефіцитні дрони.

"Така система всіх влаштовує, армію влаштовує. Я не впевнений, що всіх наш бізнес влаштовує, вони хочуть одразу все всюди продавати, але безумовно наш пріоритет це наповнення української армії", - зауважив він.

За словами Зеленського, експорт буде контрольований до кінця війни, є представництво у Європі, США, Близькому Сході.

"У мене вже є пропозиції кількох африканських країн. Скажу чесно, ми вже і обрали країну, ну і ще подивимося, там у нас великий є запит щодо представництва в Африці", - додав він.

Теги: #зброя #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 26.09.2025
Зеленський: Будемо збільшувати обсяги виробництва дронів і ракет

Зеленський: Будемо збільшувати обсяги виробництва дронів і ракет

20:02 26.09.2025
У Мінекономіки обіцяють вирішити проблему експорту сої та ріпаку приблизно за тиждень

У Мінекономіки обіцяють вирішити проблему експорту сої та ріпаку приблизно за тиждень

15:31 25.09.2025
Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

01:44 25.09.2025
Зеленський обговорив з генсеком НАТО ефективність ініціативи PURL та загрози ескалації Росії

Зеленський обговорив з генсеком НАТО ефективність ініціативи PURL та загрози ескалації Росії

16:55 24.09.2025
Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

13:45 24.09.2025
Стефанішина анонсувала візит української команди до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї

Стефанішина анонсувала візит української команди до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї

11:14 23.09.2025
Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

15:06 22.09.2025
Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

21:32 21.09.2025
Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

19:32 19.09.2025
Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

ВАЖЛИВЕ

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, проте фінансування недостатньо – Зеленський

ОСТАННЄ

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Дрони СБУ зупинили роботу НПС в російській Чувашії - джерело

Програма "Дельта" відзначає лише наявність ворога у певних населених пунктах - Зеленський

Зеленський за підсумками роботи на Генасамблеї ООН: Новий тиск на Росію буде

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, проте фінансування недостатньо – Зеленський

В Польщу 10 вересня летіли 92 російських дрони, Україна збивала їх на своїй території – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА