Інтерфакс-Україна
Події
14:09 27.09.2025

Окупанти завдали удару по цивільному авто на Сумщині, один чоловік загинув, другий – зазнав поранень

1 хв читати

Російський безпілотник атакував цивільний автомобіль на Сумщині, один чоловік загинув на місці, ще один зазнав поранень, його ушпиталили, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

“Ворог атакував цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородської громади. Російський безпілотник поцілив прямо у лобове скло автівки. На жаль, внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік. Ще один чоловік поранений, його доставили до лікарні, медики надають допомогу”, - написав він у телеграм-каналі у суботу.

 

Теги: #сумська_область #бпла_рф

