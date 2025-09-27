Окупанти завдали удару по цивільному авто на Сумщині, один чоловік загинув, другий – зазнав поранень

Російський безпілотник атакував цивільний автомобіль на Сумщині, один чоловік загинув на місці, ще один зазнав поранень, його ушпиталили, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

“Ворог атакував цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородської громади. Російський безпілотник поцілив прямо у лобове скло автівки. На жаль, внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік. Ще один чоловік поранений, його доставили до лікарні, медики надають допомогу”, - написав він у телеграм-каналі у суботу.