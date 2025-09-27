Інтерфакс-Україна
Події
11:55 27.09.2025

У Нацгвардії вводять новий формат прямої комунікації з підрозділами - відеоконференції

Фото: НГУ

У Національній гвардії України започаткували новий формат прямої комунікації з командирами рот – у вигляді відеоконференції з метою найшвидшого реагування на потреби підрозділів, повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

“Цього тижня за моїм дорученням офіцери департаменту професійної підготовки (J-7) Головного управління НГУ у форматі відеоконференції поспілкувалися з командирами рот наших бригад оперативного та спеціального призначення”, - написав він у телеграм-каналі у суботу.

За словами Півненка, ключовою темою зустрічі стала організація професійної підготовки в підрозділах, які безпосередньо виконують бойові завдання, підготовка новобранців у навчальних центрах, використання сучасних технологій, тренажерів, БПЛА, засобів РЕБ, систем моделювання бою.

“Командири рот поділилися своїми пропозиціями щодо вдосконалення навчальних програм, зокрема адаптації окремих модулів базової загальновійськової підготовки. Ми враховуємо відгуки командирів, бойовий досвід наших воїнів і напрацювання партнерів для того, щоб навчання відповідало сучасним викликам і потребам фронту”, - розповів командувач НГУ.

За його словами, такі заходи дозволяють чути офіцерів ротної ланки, отримувати зворотний зв’язок щодо запроваджених змін у підготовці та системно вдосконалювати її надалі. Командування НГУ продовжує працювати над тим, щоб кожен підрозділ був забезпечений ефективними рішеннями для зміцнення бойової спроможності.

“Наша комунікація з ротною ланкою ґрунтується на відкритості, послідовності та швидкому обміні інформацією. Такий підхід стає дієвим у вирішенні нагальних потреб командирів і особового складу. Зустрічі у такому форматі відбуватимуться надалі й з представниками інших ланок, фахівцями та керівниками служб і напрямків”, - наголосив Півненко.

Теги: #нгу #спілкування #відеоконференція

