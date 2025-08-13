Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 серпня, у Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, потім лідери візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президент сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом", - сказав Никифоров журналістам.

За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном (17:00 за Києвом) можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ.

Окрім того, сьогодні буде онлайн засідання Коаліції охочих.