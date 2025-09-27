Ворог за добу вбив одного цивільного на Донеччині, ще дев’ять постраждали

Російські окупанти минулої доби вбили одного і поранили дев’ятьох жителів Донецької області, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 26 вересня росіяни вбили одного жителя Донеччини у Костянтинівці. Ще 9 людей в області за добу зазнали поранень.

Філашкін зазначив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3 664 загиблих і 8 210 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.