08:46 27.09.2025

Ворог за добу вбив одного цивільного на Донеччині, ще дев’ять постраждали

Російські окупанти минулої доби вбили одного і поранили дев’ятьох жителів Донецької області, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 26 вересня росіяни вбили одного жителя Донеччини у Костянтинівці. Ще 9 людей в області за добу зазнали поранень.

Філашкін зазначив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3 664 загиблих і 8 210 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

 

