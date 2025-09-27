Інтерфакс-Україна
Події
08:34 27.09.2025

Окупанти обстрілюють Херсонщину, одна жертва і 12 постраждалих

1 хв читати
Окупанти обстрілюють Херсонщину, одна жертва і 12 постраждалих
Фото: Фб Прокудіна

Російські окупанти обстрілюють Херсонщину, одна жертва і 12 постраждалих, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 - дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Широка Балка, Олександрівка, Велетенське, Дніпровське, Софіївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Михайлівка, Дудчани, Золота Балка, Новорайськ, Новокаїри, Бургунка, Зміївка, Костирка, Львове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Республіканець, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 94 приватні будинки. Також окупанти понівечили магазини,  господарські споруди, приватні гаражі та автомобілі, автобуси.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 27.09.2025
Ворог за добу вбив одного цивільного на Донеччині, ще дев’ять постраждали

Ворог за добу вбив одного цивільного на Донеччині, ще дев’ять постраждали

08:07 27.09.2025
Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину, є постраждала та пошкодження

Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину, є постраждала та пошкодження

07:28 27.09.2025
Під ворожим обстрілом 11 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

Під ворожим обстрілом 11 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

19:48 26.09.2025
Росіяни атакували Нікопольщину, постраждали 5 людей – Дніпропетровська ОВА

Росіяни атакували Нікопольщину, постраждали 5 людей – Дніпропетровська ОВА

19:19 26.09.2025
Через ворожий авіаудар по Білому Колодязю поранено двох мирних мешканців - Синєгубов

Через ворожий авіаудар по Білому Колодязю поранено двох мирних мешканців - Синєгубов

14:50 26.09.2025
Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

07:17 26.09.2025
Житлові будинки зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки КАБами в Сумській області

Житлові будинки зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки КАБами в Сумській області

14:47 25.09.2025
Дві людини загинуло через атаку російського БпЛА на Херсонщині

Дві людини загинуло через атаку російського БпЛА на Херсонщині

07:51 25.09.2025
Ворог обстріляв Дніпропетровщину з "Градів", артилерії та дронів: поранено ще двоє людей

Ворог обстріляв Дніпропетровщину з "Градів", артилерії та дронів: поранено ще двоє людей

19:10 24.09.2025
Одна людина загинула, ще десять постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини

Одна людина загинула, ще десять постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини

ВАЖЛИВЕ

Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині

Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

Данія надасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн – прокуратура

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 93 од. спецтехніки - Генштаб

Масована атака по Вінницькій області: влучання у критичну інфраструктуру та пошкодження житлового будинку - ОВА

Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Гази

27 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Київ розглядає оренду готелів як тимчасове житло для постраждалих від атак та врегулювання термінів виплат допомоги – КМВА

Перша родина ВПО придбала житло за програмою "єОселя"

Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині

Окупанти втратили 156 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог близько опівночі атакував безпілотниками Запоріжжя, майже 9 тис. абонентів без світла

Росіяни щонайменше двічі вдарили по Запоріжжю, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА