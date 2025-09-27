Фото: Фб Прокудіна

Російські окупанти обстрілюють Херсонщину, одна жертва і 12 постраждалих, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 - дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Широка Балка, Олександрівка, Велетенське, Дніпровське, Софіївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Михайлівка, Дудчани, Золота Балка, Новорайськ, Новокаїри, Бургунка, Зміївка, Костирка, Львове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Республіканець, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 94 приватні будинки. Також окупанти понівечили магазини, господарські споруди, приватні гаражі та автомобілі, автобуси.