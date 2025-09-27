Інтерфакс-Україна
Події
07:28 27.09.2025

Під ворожим обстрілом 11 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

Під ворожим обстрілом 11 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

Російські війська за добу здійснили 519 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, одна людина постраждала, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 519 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили п’ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Успенівці, Новоандріївці та Білогір’ю, а 324 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку Чарівне, Білогір’я, Рівнопілля.

Також 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Плавнів, Новоандріївки, Білогір’я, а 186 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного та Білогір’я.

Крім того, надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

 

