Окупанти втратили 156 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 156 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 43 наступальні дії, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 156 окупантів, з яких 94 безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також українські захисники знищили дев’ять одиниць автомобільного транспорту, артилерійську систему та 19 безпілотних літальних апаратів. Також значно пошкоджено одну артилерійську систему та вісім місць укриття живої сили противника.

Загалом від початку доби на покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія. Чотири боєзіткнення тривають.

