Ворог близько опівночі атакував безпілотниками Запоріжжя, майже 9 тис. абонентів без світла

Ворог близько опівночі атакував безпілотниками Запоріжжя, сталася пожежа та зруйнований магазин, майже 9 тис. абонентів залишилися без світла, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Майже опівночі ворог атакував Запоріжжя двома БпЛА. Сталася пожежа. Зруйнований магазин. Попередньо, минулося без постраждалих", - написав він у телеграмі.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя.

Як повідомлялося, російські війська пізно ввечері п'ятниці вдарили по Запоріжжю щонайменше двічі, влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26071