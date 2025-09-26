Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію, заявляє Міністерство закордонних справ України.

"Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію. Наше послання ясно: лише колективні дії можуть зупинити війну, розв'язану Росією, та забезпечити дотримання міжнародного права", - йдеться у заяві.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський звернувся до Ради Безпеки ООН із закликом до постійних членів діяти спільно, щоб примусити Росію до миру та відновити авторитет міжнародних інституцій.

Також Україна закликала партнерів прискорити координацію санкцій та не допустити перетворення Криму Росією на військовий центр.

"V Міжнародний саміт "Кримської платформи" вперше пройшов на світовій арені одночасно з Генеральною Асамблеєю ООН, наголосивши на глобальних збитках, завданих тимчасовою окупацією Криму Росією", - зазначили в МЗС.

Джерело: https://x.com/MFA_Ukraine/status/1971647679089246663