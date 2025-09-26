Мер Києва пообіцяв військовим, які повернулися з полону, безкоштовну медичну та соціальну допомогу

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Влада української столиці надає військовим-киянам, які повернулися з російського полону, житлову підтримку, медичну та психологічну реабілітацію, соціальні послуги для родин, можливість швидкого відновлення документів, юридичну допомогу, повідомив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі зі звільненими з полону військовими.

"Станом на вересень цього року з полону повернулися 238 киян-захисників. Серед них 83 — внутрішньо переміщені особи, які обрали Київ своєю новою домівкою. Ми робимо все, щоб столиця стала для них місцем підтримки та відновлення. Але також пам’ятаємо, що 22 киянина-добровольця досі перебувають у полоні. Ми робимо все можливе, щоб кожен із полонених повернувся додому", - написав Кличко в Телеграм.

Для тих, хто вже вдома, за його словами, місто запровадило різноманітні програми допомоги. "Це медична та психологічна реабілітація, соціальні послуги для родин, можливість швидкого відновлення документів, юридична допомога", - додав Кличко.

Як повідомлялося, в столиці створено Kyiv Military Hub (Центр комплексної підтримки учасників бойових дій) – єдиний простір для військових та членів їхніх родин, де вони можуть отримати базові соціальні послуги, безкоштовну кваліфіковану первинну і вторинну юридичну допомогу та психологічну підтримку, фізкультурно-спортивну реабілітацію, інформацію про працевлаштування, пройти процедуру профорієнтації, курси підвищення кваліфікації чи опанувати нову професію.