Трамп вважає, що винними у випадку шатдауну будуть демократи

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що в разі шатдауну - призупинення роботи федеральних органів влади США - відповідальність за такий розвиток подій повинна лягти на Демократичну партію.

"Якщо цьому судилося статися, то це відбудеться, але уряд призупинить роботу виключно з вини демократів", - сказав Трамп журналістам перед вильотом з Вашингтона до Нью-Йорка на турнір з гольфу.

За словами Трампа, в той час як економіка США процвітає, "демократи хочуть шатдауну, тому що вони хочуть віддавати мільярди доларів нелегальним мігрантам, хочуть відкрити кордони".

Минулого тижня президент США привітав схвалення Палатою представників законопроекту про продовження тимчасового фінансування роботи уряду до 21 листопада. Тепер законопроект має бути затверджений Сенатом.

У Сенаті у республіканців 53 голоси зі 100, а для схвалення законопроекту потрібно 60.

У США діє закон про тимчасове фінансування роботи федеральних відомств, прийнятий у березні, його термін закінчується 30 вересня. Якщо він не буде продовжений, настане шатдаун.

Раніше цього тижня лідер демократичної меншості в американському Сенаті Чак Шумер закликав Трампа провести зустріч з політиками з Демократичної партії, в іншому випадку ситуація може призвести до зупинки роботи уряду. "Відмовляючись від зустрічі з нами, Трамп штовхає Америку до шатдауну", - написав Шумер у соцмережі.