Інтерфакс-Україна
Події
16:11 26.09.2025

Угорщина теж долучилася до країн Європи, що обговорюють "стіну дронів" - ЗМІ

2 хв читати

Угорщина теж приєдналася до обговорення "стіни дронів", що триває 26 вересня, передає Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Повідомляється, від України участь беруть премʼєр-міністр та міністр оборони Юлія Свириденко й Денис Шмигаль, решту країн представлено на рівні міністрів оборони – Данія, Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія.

Зустріч відбувається у форматі двох сесій: під час першої Україна ділиться власним досвідом, після чого відбудеться нарада без української сторони.

Як повідомлялося, зустріч скликав єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс через випадки порушення повітряного простору кількох європейських країн російськими безпілотниками. Зазначено, що Угорщина сама попросила долучити її до зустрічі "стіни дронів". Раніше стало відомо, що Словаччина надіслала запит щодо приєднання до зустрічі "стіни дронів".

22 вересня речник Єврокомісії Тома Реньє повідомляв про те, що на зустріч "стіна дронів" не запросили представників Словаччини й Угорщини.

В інтерв’ю EURACTIV єврокомісар Кубілюс повідомив, що для реалізації "стіни дронів" знадобиться приблизно рік. "У нас є два напрями. Перше – виявлення дронів, що наближаються. Це – зовсім непросто. Ми ж говоримо не про великі винищувачі чи літаки, а про найновіші технології. Ці дрони треба зуміти виявити. Другий напрям – що ми робитимемо, щоб протидіяти цим дронам", – пояснив речник Єврокомісії.

Раніше у Єврокомісії запевнили, що Україна буде частиною проєкту від ЄС "стіна дронів" уздовж східного кордону Євросоюзу. Про намір створити такий захист у ЄС почали говорити після масового втручання російських дронів у повітряний простір країн ЄС.

 

Теги: #угорщина #стіна_дронів #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 26.09.2025
В ЄС відбулося перше обговорення побудови "стіни дронів", Шмигаль поділився досвідом

В ЄС відбулося перше обговорення побудови "стіни дронів", Шмигаль поділився досвідом

02:38 26.09.2025
Данський аеропорт Ольборг закрили через виявлення БпЛА поблизу – ЗМІ

Данський аеропорт Ольборг закрили через виявлення БпЛА поблизу – ЗМІ

21:15 25.09.2025
Угорські винищувачі перехопили біля Латвії 5 російських літаків

Угорські винищувачі перехопили біля Латвії 5 російських літаків

14:10 25.09.2025
Вторгнення безпілотників РФ обговорюватиметься під час зустрічі "Стіни дронів" та на неформальному саміті ЄС – ЗМІ

Вторгнення безпілотників РФ обговорюватиметься під час зустрічі "Стіни дронів" та на неформальному саміті ЄС – ЗМІ

08:51 25.09.2025
Сили оборони знищили 150 з 176 російських БПЛА

Сили оборони знищили 150 з 176 російських БПЛА

03:35 24.09.2025
Атака ворожих БпЛА спровокувала пожежу в Чугуєві, без постраждалих

Атака ворожих БпЛА спровокувала пожежу в Чугуєві, без постраждалих

23:11 23.09.2025
У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

22:39 23.09.2025
Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

13:40 23.09.2025
Будапешт відмовляється припинити закупівлі російської нафти, незважаючи на вимогу Трампа

Будапешт відмовляється припинити закупівлі російської нафти, незважаючи на вимогу Трампа

17:39 22.09.2025
Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів" - ЗМІ

Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів" - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

ССО знищили техніку 448-ї ракетної бригади РФ – Генштаб ЗСУ

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Сили безпілотних систем знову уразили Афіпський НПЗ

ОСТАННЄ

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

ССО знищили техніку 448-ї ракетної бригади РФ – Генштаб ЗСУ

На Київському центральному залізничному вокзалі проходить виставка Ukraine WOW

Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

Окупанти просочуються у Куп'янськ групами, їх підтримують дрони та міномети - DeepState

Румунія хоче стати партнером України у виробництві дронів в рамках механізму SAFE - ЗМІ

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту на Київщині

Голова комітету Ради Бабак закликав Комітет Європарламенту звільнити Україну від членських внесків Erasmus+

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА