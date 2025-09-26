Угорщина теж долучилася до країн Європи, що обговорюють "стіну дронів" - ЗМІ

Угорщина теж приєдналася до обговорення "стіни дронів", що триває 26 вересня, передає Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Повідомляється, від України участь беруть премʼєр-міністр та міністр оборони Юлія Свириденко й Денис Шмигаль, решту країн представлено на рівні міністрів оборони – Данія, Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія.

Зустріч відбувається у форматі двох сесій: під час першої Україна ділиться власним досвідом, після чого відбудеться нарада без української сторони.

Як повідомлялося, зустріч скликав єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс через випадки порушення повітряного простору кількох європейських країн російськими безпілотниками. Зазначено, що Угорщина сама попросила долучити її до зустрічі "стіни дронів". Раніше стало відомо, що Словаччина надіслала запит щодо приєднання до зустрічі "стіни дронів".

22 вересня речник Єврокомісії Тома Реньє повідомляв про те, що на зустріч "стіна дронів" не запросили представників Словаччини й Угорщини.

В інтерв’ю EURACTIV єврокомісар Кубілюс повідомив, що для реалізації "стіни дронів" знадобиться приблизно рік. "У нас є два напрями. Перше – виявлення дронів, що наближаються. Це – зовсім непросто. Ми ж говоримо не про великі винищувачі чи літаки, а про найновіші технології. Ці дрони треба зуміти виявити. Другий напрям – що ми робитимемо, щоб протидіяти цим дронам", – пояснив речник Єврокомісії.

Раніше у Єврокомісії запевнили, що Україна буде частиною проєкту від ЄС "стіна дронів" уздовж східного кордону Євросоюзу. Про намір створити такий захист у ЄС почали говорити після масового втручання російських дронів у повітряний простір країн ЄС.