Інтерфакс-Україна
Події
13:17 26.09.2025

Кількість поранених через обстріли Херсона зросла до п'яти людей

2 хв читати
Кількість поранених через обстріли Херсона зросла до п'яти людей
Фото: ДСНС

Кількість поранених через активні ворожі обстріли Херсона у п’ятницю зросла до п’яти осіб, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Сьогоднішній день у Херсоні розпочався гучно: впродовж години росіяни били по місту з авіації. І обстріли не вщухають – окупаційні війська продовжують завдавати ударів. Тільки з початку доби внаслідок ворожих обстрілів в обласному центрі загинула літня жінка, ще пʼятеро людей – поранені”, - написав він у телеграмі. 

Раніше повідомлялося про одну загиблу та двох поранених.

Росіяни атакують Херсон від самого ранку, спочатку ворог вдарив по місту з авіації, через що було пошкоджено адмінбудівлю та близько 70 будинків. Приблизно о пів на дев’яту завдали удару по центру Херсона, влучили в маршрутне таксі, було відомо про одну постраждалу, бригада “швидкої” доставила потерпілу до лікарні у стані середньої тяжкості. Згодом в МВА повідомили, що після російського удару по маршрутці за медичною допомогою звернулися ще двоє людей. Чоловік та жінка отримали контузії, вибухові травми та опіки обличчя.

Внаслідок наступного ворожого удару було потрощено квартири, згоріли автівки, що були припарковані поруч.

Раніше керівник ОВА Прокудін повідомляв, що російська авіація 26 вересня завдала ударів по Херсону. За ранок зафіксували сім літаків СУ-34, які заходили на пускові рубежі.

Як повідомлялось, Херсонська обласна прокуратура повідомила про загибель жінки внаслідок артилерійського обстрілу окупантами Херсону у п’ятницю.

Теги: #херсон #обстріл

