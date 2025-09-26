Інтерфакс-Україна
12:41 26.09.2025

Одна людина загинула та ще дві поранені через російський обстріл Херсона

Одна людина загинула та ще дві поранені через російський обстріл Херсона
Фото: ДСНС

Мирна жителька загинула, ще двоє херсонців постраждали у власних оселях через вранішній обстріл центру Херсона у п’ятницю, повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Близько 10:00, росіяни обстріляли Центральний район Херсона. Ворожий снаряд “прилетів” у багатоповерхівку. Ця ворожа атака обірвала життя 74-річної жінки, яка перебувала на вулиці. Мої співчуття рідним і близьким загиблої. Ще двоє херсонців постраждали у власних оселях. Бригада “швидкої” на місці надала допомогу 55-річному чоловіку та 84-річній жінці, які дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми”, - написав він у Телеграмі.

За інформацією глави ОВА, росіяни атакують Херсон від самого ранку, спочатку ворог вдарив по місту з авіації, через що було пошкоджено адмінбудівлю та близько 70 будинків. Внаслідок наступного ворожого удару було потрощено квартири, згоріли автівки, що були припарковані поруч.

Як повідомлялось, Херсонська обласна прокуратура повідомила про загибель жінки внаслідок артилерійського обстрілу окупантами Херсону у п’ятницю.

Раніше очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російські окупаційні війська приблизно о пів на дев’яту завдали удару по центру Херсона, влучили в маршрутне таксі, було відомо про одну постраждалу, бригада “швидкої” доставила потерпілу до лікарні у стані середньої тяжкості.

Теги: #херсон #обстріл

