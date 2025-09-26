Жінка загинула через обстріл у Херсоні

Жінка загинула внаслідок артилерійського обстрілу окупантами Херсону, повідомляє в п’ятницю Херсонська обласна прокуратура.

“Вранці 26 вересня 2025 року російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки загинула жінка, яка перебувала на вулиці. Пошкоджено багатоквартирний будинок та автівки”, - йдеться в повідомленні у Телеграмі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російські окупаційні війська приблизно о пів на дев’яту завдали удару по центру Херсона, влучили в маршрутне таксі, було відомо про одну постраждалу, бригада “швидкої” доставила потерпілу до лікарні у стані середньої тяжкості.