Інтерфакс-Україна
Події
11:55 26.09.2025

Жінка загинула через обстріл у Херсоні

1 хв читати

Жінка загинула внаслідок артилерійського обстрілу окупантами Херсону, повідомляє в п’ятницю Херсонська обласна прокуратура.

“Вранці 26 вересня 2025 року російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки загинула жінка, яка перебувала на вулиці. Пошкоджено багатоквартирний будинок та автівки”, - йдеться в повідомленні у Телеграмі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російські окупаційні війська приблизно о пів на дев’яту завдали удару по центру Херсона, влучили в маршрутне таксі, було відомо про одну постраждалу, бригада “швидкої” доставила потерпілу до лікарні у стані середньої тяжкості.

Теги: #херсон #обстріл

UKR.NET- новини з усієї України

