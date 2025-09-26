Інтерфакс-Україна
11:19 26.09.2025

Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон

Фото: Херсонська ОВА

Херсон від ранку перебуває під інтенсивним обстрілом російської окупаційної армії, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Зранку російські військові інтенсивно обстрілюють Херсон! Перебувайте у безпечних місцях і без гострої необхідності сьогодні не виходьте на вулицю!” – написав він у Телеграмі.

Раніше Прокудін повідомив, що російські окупаційні війська приблизно о пів на дев’яту завдали удару по центру Херсона, влучили в маршрутне таксі, наразі відомо про одну постраждалу.

