Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон

Фото: Херсонська ОВА

Херсон від ранку перебуває під інтенсивним обстрілом російської окупаційної армії, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Зранку російські військові інтенсивно обстрілюють Херсон! Перебувайте у безпечних місцях і без гострої необхідності сьогодні не виходьте на вулицю!” – написав він у Телеграмі.

Раніше Прокудін повідомив, що російські окупаційні війська приблизно о пів на дев’яту завдали удару по центру Херсона, влучили в маршрутне таксі, наразі відомо про одну постраждалу.