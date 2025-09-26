Окупанти обстріляли центр Херсона, влучили в маршрутне таксі: відомо про одну постраждалу

Російські окупаційні війська приблизно о пів на дев’яту завдали удару по центру Херсона, влучили в маршрутне таксі, наразі відомо про одну постраждалу, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Орієнтовно о 08:30 російські військові вдарили з артилерії по центральній частині Херсона. Один із ворожих ударів прийшовся по маршрутному таксі. Внаслідок “прильоту” транспортний засіб – знищено”, - написав він у телеграм-каналі у п’ятницю.

Як випливає з відео, що долучено до допису Прокудіна, свідки атаки ворога нарахували 5 ударів – 3, а за 15 хвилин ще 2. Про постраждалих у маршрутці не повідомляється.

Також постраждала 48-річна жінка. Вона дістала опіки обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада “швидкої” доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.