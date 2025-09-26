Інтерфакс-Україна
09:28 26.09.2025

Кабмін ліквідував Коордраду з функціонування НВМК

Кабінет міністрів ліквідував міжвідомчу робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо короткострокових заходів з підвищення доходів (податкових і неподаткових) і Координаційну раду з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Крім того, ліквідовано наступні консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, утворені урядом: Консультативна рада з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни; Міжвідомчий координаційний центр соціально-трудової реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції; Робоча група з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2021 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Воїнів”; Міжвідомча робоча група з питань розроблення та впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя; Координаційна рада з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища.

Теги: #кабмін #робгрупи #ліквідація

