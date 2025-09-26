Інтерфакс-Україна
08:18 26.09.2025

Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 200 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці. 

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89 – із  реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

