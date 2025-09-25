Інтерфакс-Україна
Події
17:23 25.09.2025

Ворожа атака лишила без світла близько 30 тис. абонентів в Чернігові

1 хв читати
Фото: Pixabay

Пожежа виникла через російську атаку на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігові, близько 30 тис абонентів лишились без електропостачання, повідомляє у четвер начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

“Сьогодні ворог здійснив атаку на об’єкт критичної інфраструктури міста. На місці виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники. На щастя, серед людей жертв немає. Унаслідок атаки близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання”, - написав Брижинський у телеграм.

За словами очільника міської адміністрації, наразі організовуються відновлювальні роботи. У районах, які були знеструмлені, знижено тиск в мережах водопостачання. Покращення тиску очікується після відновлення електроживлення.

Теги: #знеструмлення #чернігів #атака

