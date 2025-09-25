Ворожа атака лишила без світла близько 30 тис. абонентів в Чернігові

Фото: Pixabay

Пожежа виникла через російську атаку на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігові, близько 30 тис абонентів лишились без електропостачання, повідомляє у четвер начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

“Сьогодні ворог здійснив атаку на об’єкт критичної інфраструктури міста. На місці виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники. На щастя, серед людей жертв немає. Унаслідок атаки близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання”, - написав Брижинський у телеграм.

За словами очільника міської адміністрації, наразі організовуються відновлювальні роботи. У районах, які були знеструмлені, знижено тиск в мережах водопостачання. Покращення тиску очікується після відновлення електроживлення.