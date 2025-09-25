Туск: Трамп хоче перекласти відповідальність за закінчення війни в Україні на Європу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо спроможності України до повернення своїх територій як намір перекласти відповідальність за закінчення війни на Європу та зменшити залучення Сполучених Штатів.

“Президент Трамп заявив, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, може повернути собі всю свою територію. За цим дивним оптимізмом ховається намір зменшити залучення США та перекласти відповідальність за закінчення війни на Європу. Краще правда, ніж ілюзії”, - написав він у соцмережі Х у четвер.