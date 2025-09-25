Росіяни за добу 32 рази обстріляли Донеччину, 5 людей загинули, 17 поранені – ОВА

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти за добу 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 24 вересня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 4 у Костянтинівці та 1 в Олексієво-Дружківці. Ще 17 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, в результаті обстрілів У Костянтинівці 4 людини загинули і 11 поранені, пошкоджено 49 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і 2 автівки. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 14 приватних будинків і 2 автівки.

У Сергіївці Андріївської громади поранено 4 людини, пошкоджено авто. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 30 приватних будинків і газогін.

В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула.

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

З лінії фронту за добу евакуйовано 345 людей, у тому числі 58 дітей.