08:35 25.09.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 160 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.

"Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5082 обстріли, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5846 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

