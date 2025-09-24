Венс: якщо росіяни відмовляться вести переговори це буде дуже погано для їхньої країни

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час спілкування з журналістами заявив, що у разі відмови Росії вести переговори в дусі доброї волі це матиме серйозні негативні наслідки для їхньої країни.

"Президент (Трамп - ІФ-У) каже Володимиру Путіну, що настав час припинити вбивства…він хоче, щоб ця війна закінчилася, і він робить все можливе, щоб зупинити її, але подивіться, якщо росіяни відмовляться вести переговори в дусі доброї волі, я думаю, це буде дуже погано для їхньої країни", — сказав Венс.

Венс також наголосив, що позиція США щодо конфлікту залишається незмінною, але водночас відображає реалії і постійно підтримує зусилля щодо мирного врегулювання: "Президент чітко дав зрозуміти, що це не зміна позиції, це визнання реальності на місцях, і ми продовжуватимемо боротися за мир кожного дня в адміністрації Трампа".

Джерело: https://www.youtube.com/live/FXfpK29Zymk?si=m8J-bDZyURoNQjUe