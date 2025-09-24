Інтерфакс-Україна
Події
17:05 24.09.2025

У Лондоні створено Міжнародний фонд для відновлення українських медіа IFRUM

У Лондоні створено Міжнародний фонд для відновлення українських медіа IFRUM

У Лондоні започатковано Міжнародний фонд для відновлення українських медіа (IFRUM), Представництво ЄС в Україні зробило початковий внесок в розмірі EUR400 тис.

"19 вересня в Лондоні було започатковано IFRUM на заході, організованому ЄБРР спільно з RSF та українською НУО "Інститут масової інформації" (IMI) за участю інвесторів, дипломатів та журналістів. IFRUM був створений для забезпечення довгострокового майбутнього незалежних медіа України та мобілізації нових інвесторів завдяки початковому внеску в розмірі 400000 євро від Представництва ЄС в Україні, яке є донором RSF", - йдеться в повідомленні організації "Репортери без кордонів" (RSF).

IFRUM є політично незалежним, прозоро керованим фондом, який спрямовує нові інвестиції в незалежні українські ЗМІ. Фонд, який має на меті забезпечити відновлення та довгострокову стійкість українських медіа, прагне залучити $96 млн.

"Він підтримуватиме незалежні ЗМІ з чіткою стратегією та доведеним впливом, даючи їм змогу продовжувати висвітлювати повномасштабне вторгнення, викривати політичні зловживання чи корупцію, моніторити іноземні інвестиції та протидіяти російській пропаганді", - такі основні завдання фонду.

Директорка проєктів RSF Луїза Аллюен Біше зазначила: "Започаткування IFRUM надсилає потужний сигнал підтримки українській журналістиці, яка є наріжним каменем свободи преси та демократії. (…) Ми закликаємо інвесторів та міжнародних партнерів активізуватися та зробити свій внесок у розвиток IFRUM – інвестицію в демократичне майбутнє України".

Медіаекспертка та тренерка з безпеки ІМІ Ірина Земляна констатувала: "Після раптового припинення фінансування США українські медіа опинилися в дуже скрутному фінансовому становищі. Традиційні моделі фінансування медіа в Україні більше не працюють через війну. Ось чому вкрай важливо забезпечити стабільну та справедливу підтримку редакцій".

Україна посідає 62-ге місце серед 180-ти країн і територій у Світовому індексі свободи преси RSF за 2025 рік.

