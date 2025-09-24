Інтерфакс-Україна
Події
16:50 24.09.2025

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Раніше лише найпотужніші держави могли дозволити собі дрони через складність, тепер десятки тисяч людей навчилися вбивати за допомогою дронів, і зупинити їх набагато важче, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Зараз вже десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати з допомогою дронів. Ось зупинити їх набагато важче, ніж ножі чи навіть бомби. От що зробила Росія своєю війною. Раніше лише найпотужніші держави могли собі дозволити дронів, вони були дорогі і складні. А тепер навіть прості дрони можуть летіти на тисячі кілометрів, вони міняють навіть саму географію”, - сказав Зеленський під час виступу під час загальних дебатів на Генеральній Асамблеї ООН.

Він додав, що цього тижня Північна Корея оголосила про випробування ударних дронів, що означає, що навіть держави з обмеженими ресурсами можуть сьогодні будувати зброю, яка загрожуватиме їхнім сусідам.

“Не так багато часу пройде, коли з’являться дрони, що будуть одне одного збивати, нападати на критичну інфраструктуру, абсолютно самостійно, без участі людини, за винятком тих людей, які контролюватимуть системи штучного інтелекту”, - наголосив президент.

Він закликав до необхідності встановлення правил щодо застосування штучного інтелекту у зброї.

