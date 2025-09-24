Інтерфакс-Україна
Події
14:44 24.09.2025

Єврокомісія не коментує останні заяви Трампа щодо України і говорить про "змістовну взаємодію" зі США

Європейська комісія не коментує останні заяви президента США Дональда Трампа щодо України, наголошуючи на “змістовній взаємодії” зі США з метою припинення війни, яку проти України веде РФ.

“Я хочу нагадати вам, що ми в Європейській комісії, як правило, не коментуємо коментарі. Тож, якщо ви хочете поставити нам конкретні запитання щодо сфер роботи, які Європейська комісія виконує від імені громадян Європи, я запрошую вас це зробити”, - сказав речник Європейської комісії Олоф Гілл, реагуючи на прохання журналістів прокоментувати заяви Трампа, що Україна може повернути територію, яку вона контролювала на початку війни, та щодо можливості попросити прем‘єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не купувати російські енергоносії.

Разом з цим він наголосив, що в ЄК вітають змістовну взаємодію зі США, яка спрямована на припинення агресії РФ. “Ця взаємодія не сталася випадково. Це сталося тому, що президентка фон дер Ляєн та інші європейські лідери невпинно працюють над тим, щоб усі відповідні глобальні партнери, зокрема США, займалися цими питаннями так, як вони повинні, і як це необхідно. Тож ми продовжуватимемо це робити, ми бачили вчора зустріч між президентами фон дер Ляєн та Трампом, яку ми вважаємо надзвичайно позитивною в цьому відношенні”, - додав Гілл.

У свою чергу речниця з питань зовнішньої політики Анітта Хіппер констатувала, що у питанні України позиція ЄК “дуже чітка”. “Ми, США і перш за все Україна прагнемо цього миру, і український народ мужньо бореться за захист своєї свободи, демократії та суверенітету, а підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України має вирішальне значення”, - сказала вона.

Хіппер також зазначила, що саме Росія “може зупинити вбивства будь-якої миті, вивести свої війська та військову техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.

Аналогічну позицію Гілл озвучив і щодо питання про можливість прохання Трампа до Орбана не купувати російські енергоносії, сказавши, що ЄК “чітко працює” над повною відмовою від російських нафти та газу, “рішуче підтримуючи як Угорщину, так і Словаччину в їхніх зусиллях щодо диверсифікації”.

Речниця з енергетичних питань Анна-Каіса Ітконен наголосила, що в ЄК “готові сприяти будь-яким необхідним домовленостям з відповідними партнерами”. “Ми розуміємо занепокоєння, висловлені як Словаччиною, так і Угорщиною… У нас є власний напрям роботи як зі Словаччиною, так і з Угорщиною. А коментарі президента Трампа, очевидно, є його напрямом роботи з цими країнами, який нам не потрібно було б особливо коментувати”, - додала вона.

