23:11 23.09.2025

У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

Станом на 23:00 відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого обстрілу Харкова, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. Постраждалого шпиталізують", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, ЗС РФ завдали 17 ударів по місту. Більшість з влучань зафіксовано у Холодногірському районі.

джерело:  https://t.me/synegubov/17351

https://t.me/synegubov/17352

https://t.me/ihor_terekhov/3061

https://t.me/ihor_terekhov/3062

22:46 23.09.2025
22:38 23.09.2025
22:26 23.09.2025
17:02 23.09.2025
12:03 23.09.2025
02:41 23.09.2025
23:52 22.09.2025
21:39 18.09.2025
17:09 18.09.2025
14:02 18.09.2025
