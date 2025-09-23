У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

Станом на 23:00 відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого обстрілу Харкова, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. Постраждалого шпиталізують", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, ЗС РФ завдали 17 ударів по місту. Більшість з влучань зафіксовано у Холодногірському районі.

