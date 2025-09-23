23:11 23.09.2025
У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА
Станом на 23:00 відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого обстрілу Харкова, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. Постраждалого шпиталізують", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, ЗС РФ завдали 17 ударів по місту. Більшість з влучань зафіксовано у Холодногірському районі.
джерело: https://t.me/synegubov/17351
https://t.me/synegubov/17352
https://t.me/ihor_terekhov/3061
https://t.me/ihor_terekhov/3062