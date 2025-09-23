Інтерфакс-Україна
Події
23:00 23.09.2025

Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

1 хв читати

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог взяв участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях Генасамблеї ООН та закликав поставити це питання на перше місце в порядку денному.

"Ми, дорослі, повинні соромитися того, що діти стали пішаками в цій війні, і ми повинні знайти способи повернути цих дітей. Ті з нас, хто тут сидить, і це не лише старші керівники в цій кімнаті, але й ті, хто в пресі ліворуч і праворуч від мене, повинні зробити це першочерговим питанням - щодо викрадення дітей", - сказав він під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку у вівторок.

Келлог також пригадав Євангелії від Матвія 18:6, закликавши завжди пам’ятати про це.

"Давайте повернемо цих дітей додому", - додав генерал.

Теги: #повернення #діти #келлог

