22:48 23.09.2025

Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну – Зеленський

Україна не бачить бажання з боку Китаю закінчити цю війну, вони повністю у цьому не зацікавлені, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну, я цього не відчуваю, повністю вони не зацікавлені, я не знаю чому, звичайно, всі ми можемо бути експертами в лапках, ми можемо сказати, що дивіться, це через економіку чи через історію, але ми дійсно того не знаємо", - сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"І саме тому я вважаю, що Дональд Трамп дійсно це той, хто може докорінно змінити цю ситуацію", - додав президент.

Теги: #війна #китай #зеленський

