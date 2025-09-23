Інтерфакс-Україна
Події
22:39 23.09.2025

Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

Словаччина готова шукати альтернативні шляхи, щоб відмовитися від закупівлі російських енергетичних ресурсів, однак це не готовий робити прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Росія продавала Україні дешеві енергетичні ресурси. Це була велика помилка України. Ми були дуже залежними від цього. А після того Росія почала впливати на незалежність, на свободу, на виборчі процеси, на парламент, на багато чого", - сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"І саме тому я чудово розумію Словаччину. Я думаю, що вони готові шукати альтернативні шляхи, що є добре. Погані новини в тому, що Віктор Орбан з Угорщини не готовий на цього", - додав президент.

Він зазначив, що це помилка, однак "вся Угорщина не може сплачувати за помилки однієї людини".

"Я думаю, що це дуже важливий момент. Я також сподіваюся, що президент Трамп зможе впоратися з цим, тому що він знає Орбана. Він ще й інші лідери європейських країн, і проведуть діалог та спілкування з Орбаном", - наголосив Зеленський.

Теги: #угорщина #енергетика #зеленський

