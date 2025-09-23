Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп обговорили ситуацію на фронті та стан російської економіки.

"І те, що ми говорили, я не буду ділитися всіма деталями на даний момент…Але це була добра розмова. Були певні аспекти, які ми приділяли саме ситуації на полі бою. І президент США знає деталі. Я думаю, що він знає більше деталей, ніж раніше", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Він поінформував Трампа про поточну ситуацію на полі бою.

"Я дуже радий, що інформація, якою володіє президент Трамп, є дуже близькою до істини", - зауважив Зеленський.

Також лідери обговорили деталі щодо стану економіки Росії.