Інтерфакс-Україна
Події
22:33 23.09.2025

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

1 хв читати
Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп обговорили ситуацію на фронті та стан російської економіки.

"І те, що ми говорили, я не буду ділитися всіма деталями на даний момент…Але це була добра розмова. Були певні аспекти, які ми приділяли саме ситуації на полі бою. І президент США знає деталі. Я думаю, що він знає більше деталей, ніж раніше", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Він поінформував Трампа про поточну ситуацію на полі бою.

"Я дуже радий, що інформація, якою володіє президент Трамп, є дуже близькою до істини", - зауважив Зеленський.
Також лідери обговорили деталі щодо стану економіки Росії.

Теги: #трамп #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:17 23.09.2025
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

23:06 23.09.2025
США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

22:48 23.09.2025
Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну – Зеленський

Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну – Зеленський

22:39 23.09.2025
Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

22:15 23.09.2025
Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

21:00 23.09.2025
Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

20:38 23.09.2025
Зеленський – Трампу: Ми маємо непогані новини на полі бою

Зеленський – Трампу: Ми маємо непогані новини на полі бою

20:04 23.09.2025
Швейцарія готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна – президент

Швейцарія готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна – президент

19:02 23.09.2025
Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення дітей – Зеленський

Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення дітей – Зеленський

19:00 23.09.2025
Україна планує провести у Брюсселі наступний саміт щодо повернення українських дітей – Зеленський

Україна планує провести у Брюсселі наступний саміт щодо повернення українських дітей – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

ОСТАННЄ

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

У Харкові перебої зі світлом через ворожі атаки - Терехов

Харків під атакою ворожих дронів - Терехов

НАТО не збиватиме російські літаки, заявив Рубіо

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

Науседа: Кордони України не є предметом переговорів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА