22:33 23.09.2025
Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп обговорили ситуацію на фронті та стан російської економіки.
"І те, що ми говорили, я не буду ділитися всіма деталями на даний момент…Але це була добра розмова. Були певні аспекти, які ми приділяли саме ситуації на полі бою. І президент США знає деталі. Я думаю, що він знає більше деталей, ніж раніше", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.
Він поінформував Трампа про поточну ситуацію на полі бою.
"Я дуже радий, що інформація, якою володіє президент Трамп, є дуже близькою до істини", - зауважив Зеленський.
Також лідери обговорили деталі щодо стану економіки Росії.