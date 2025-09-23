Інтерфакс-Україна
20:06 23.09.2025

Туреччина продовжуватиме докладати зусиль щодо припинення вогню в Україні - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "немає переможців у війні, немає переможених у справедливому мирі", пообіцявши "продовжувати зусилля щодо припинення вогню" в Україні.

"На півночі ми з великим ентузіазмом приймаємо стамбульський процес між Росією та Україною, які є нашими сусідами. Шляхом прямих переговорів ми сприяли обміну кількома полоненими та тілами загиблих, а також працювали над визначенням модальностей мирних переговорів між сторонами", - сказав він під час виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

Ердоган наголосив, що "у війні немає переможців, а у справедливому мирі немає переможених".

"Тож, пам'ятаючи про це гасло, ми й у найближчі дні продовжуватимемо докладати зусиль для припинення вогню в найближчий період", - зазначив турецький лідер

Як повідомлялося, загальні дебати 80-ї сесії Генеральної Асамблеї (ГА) ООН розпочалися у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку (США).

Дебати 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбуватимуться з 23 по 27 та 29 вересня 2025 року. Глави держав та урядів, міністри та активісти зберуться разом, щоб знайти рішення взаємопов'язаних глобальних викликів для сприяння миру, безпеці та сталому розвитку. Тема загальних дебатів 80-ї сесії Генеральної Асамблеї — "Разом краще: 80 і більше років заради миру, розвитку та прав людини".

