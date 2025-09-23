Канада готова ще більше посилити санкції проти РФ

Фото: https://www.facebook.com/

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про готовність ще більше посилити санкції проти РФ, яка продовжує свою війну в Україні.

Під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку у вівторок Карні закликав просувати мир за підтримки Сполучених Штатів та за допомогою санкцій. Карні нагадав, що Канада запровадила санкції проти понад 300 пособників російського режиму, понад 3000 осіб.

"Ми готові ще більше посилити ці санкції разом з нашими європейськими партнерами. І я вітаю сьогоднішній заклик президента Сполучених Штатів до вторинних санкцій проти Росії", - сказав він.

Карні закликав "зміцнити сили України, які так доблесно і так довго боролися". Водночас він наголосив, що мир буде справжнім лише за умови возз'єднання викрадених українських дітей з їхніми сім'ями та з їхньою батьківщиною.

"І ми не заспокоїмося, доки цього не станеться", - додав Карні.

Як співголови Міжнародної коаліції за повернення українських дітей президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні зібрали лідерів зацікавлених держав для обміну думками та вивчення конкретних кроків щодо повернення викрадених Росією українських дітей та відновлення їхніх прав, безпеки та гідності.