19:00 23.09.2025

Україна планує провести у Брюсселі наступний саміт щодо повернення українських дітей – Зеленський

Україна має намір провести у Брюсселі наступний саміт щодо повернення українських дітей, і сподівається, що такий формат принесе прогрес у вирішенні питання долі дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наступний такий саміт ми очікуємо провести у Брюсселі у співголовуванні України та Єврокомісії... І сподіваюся, що цей формат принесе прогрес у вирішенні цього дуже-дуже сенсативного питання – долі українських дітей", - сказав Зеленський під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях Генасамблеї ООН.

Президент наголосив на чесності і символічності того, що перший злочин, у якому Путіну висунули звинувачення – це злочин проти дітей. Зеленський подякував кожній країні, яка застосувала ордер Міжнародного кримінального суду щодо Путіна та інших винних у викраденні українських дітей.

Також глава Української держави зазначив, що завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів додому вдалося повернути вже 1 625 дітей.

Окрім того, Зеленський повідомив про початок роботи механізму відстежування для збору всіх даних щодо переміщених дітей у Росії та на окупованих територіях України.

"Росія приховує правду, тому ця робота є ключовою. Це означає фінансування, пошук, верифікацію інформації та роботу, щоб впевнитися, що винних притягнуть до відповідальності", - наголосив президент.

Теги: #брюссель #саміт #зеленський

