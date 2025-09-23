Інтерфакс-Україна
18:29 23.09.2025

На ЗАЕС стався 10-ий блекаут з початку окупації станції

Єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми, була відключена 23 вересня о 16:56, повідомили у Міністерстві енергетики України у вівторок ввечері.

"ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Це суттєве порушення умов нормальної експлуатації станції", - зазначили у відомстві.

Упродовж всього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала знеструмлення через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

В Міненерго нагадали, що днями 69-а Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Документ, підтриманий 62 державами-членами, містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС.

"Міненерго закликає міжнародну спільноту до рішучих дій – необхідно посилити тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції. Повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України – єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні", - наголосили у міністерстві.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

