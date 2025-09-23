Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп наголосив, що війна РФ проти України мала бути "справою кількох днів", але так не сталося, і це не дає Росії "гарного вигляду".

"Я також невпинно працюю над припиненням вбивств в Україні. Я думав, що з семи воєн, які я зупинив, ця буде найлегшою завдяки моїм стосункам з президентом Путіним, які завжди були хорошими. Але, знаєте, на війні ніколи не знаєш, що буде", - сказав він під час виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

Трамп додав, що "всі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не сталося".

"Це мало бути лише невеликою швидкою сутичкою. Це не робить Росію гарно виглядаючою. Це робить її гіршою. Незалежно від того, що буде далі, це мало бути справою кількох днів, точно менше ніж тижня", - додав президент США.

За словами Трампа, через російську війну щотижня вмирають "від 5000 до 7000 молодих солдатів, з обох сторін".

Трамп знову наголосив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом США.

Як повідомлялося, загальні дебати 80-ї сесії Генеральної Асамблеї (ГА) ООН розпочалися у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку (США).

Дебати 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбуватимуться з 23 по 27 та 29 вересня 2025 року. Глави держав та урядів, міністри та активісти зберуться разом, щоб знайти рішення взаємопов'язаних глобальних викликів для сприяння миру, безпеці та сталому розвитку. Тема загальних дебатів 80-ї сесії Генеральної Асамблеї — "Разом краще: 80 і більше років заради миру, розвитку та прав людини".