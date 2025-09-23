Інтерфакс-Україна
Події
17:46 23.09.2025

Трамп: якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то США повністю готові запровадити пакет потужних тарифів

2 хв читати
Трамп: якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то США повністю готові запровадити пакет потужних тарифів
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп пригрозив введенням "потужних тарифів" проти РФ у випадку, якщо Кремль не погодиться на укладення угоди про припинення вогню в Україні.

"У разі, якщо Росія не готова укласти угоду про припинення війни, то Сполучені Штати повністю готові ввести дуже сильні потужні тарифи, які, на мою думку, дуже швидко зупинять кровопролиття. Але для того, щоб ці тарифи були ефективними, європейські країни, всі ви, хто зараз зібралися тут, повинні приєднатися до нас і прийняти точно такі ж заходи", - сказав він під час виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

За словами Трампа, "зараз єдине питання полягає в тому, скільки ще життів буде безглуздо втрачено з обох сторін". Також лідер США наголосив, що Китай та Індія є основними спонсорами війни, продовжуючи купувати російську нафту.

"(...) але, що неприпустимо, навіть країни НАТО не відмовилися від російських енергоносіїв та енергетичних продуктів, про що, як ви знаєте, я дізнався близько двох тижнів тому і був дуже незадоволений. Подумайте про це: вони фінансують війну проти самих себе. Хто, в біса, коли-небудь про таке чув?", - заявив Трамп.

Як повідомлялося, загальні дебати 80-ї сесії Генеральної Асамблеї (ГА) ООН розпочалися у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку (США).

Дебати 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбуватимуться з 23 по 27 та 29 вересня 2025 року. Глави держав та урядів, міністри та активісти зберуться разом, щоб знайти рішення взаємопов'язаних глобальних викликів для сприяння миру, безпеці та сталому розвитку. Тема загальних дебатів 80-ї сесії Генеральної Асамблеї — "Разом краще: 80 і більше років заради миру, розвитку та прав людини".

Теги: #сша #тарифи #війна #трамп #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:04 23.09.2025
Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

17:54 23.09.2025
Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

17:35 23.09.2025
Президент Бразилії: військового вирішення ситуації в Україні не буде, зустріч на Алясці дала надію на переговорний шлях врегулювання

Президент Бразилії: військового вирішення ситуації в Україні не буде, зустріч на Алясці дала надію на переговорний шлях врегулювання

16:43 23.09.2025
Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні - Рубіо

Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні - Рубіо

15:14 23.09.2025
Зеленський порозумівся з Трампом і переконає його в необхідності відповісти на дії РФ, переконаний Яценюк

Зеленський порозумівся з Трампом і переконає його в необхідності відповісти на дії РФ, переконаний Яценюк

15:12 23.09.2025
Рютте: рішення збивати чи ні російські літаки у повітряному просторі НАТО буде прийматися на основі оцінки ситуації

Рютте: рішення збивати чи ні російські літаки у повітряному просторі НАТО буде прийматися на основі оцінки ситуації

14:31 23.09.2025
Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

14:16 23.09.2025
СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

11:12 23.09.2025
Ердоган відзначає суттєве зростання людських втрат РФ у війні з Україною, але не вірить, що вона скоро скінчиться

Ердоган відзначає суттєве зростання людських втрат РФ у війні з Україною, але не вірить, що вона скоро скінчиться

10:45 23.09.2025
Окупанти просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу - DeepState

Окупанти просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу - DeepState

ВАЖЛИВЕ

Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

ЦПД: фейки про "плани окупації Молдови Європою" - це чергова інформаційна провокація Кремля

ОСТАННЄ

На Дніпропетровщині продовжується евакуація громад Синельниківщини, в першу чергу дітей та людей з інвалідністю – ОВА

Генерали Сирський та Донах’ю обговорили продовження співпраці, головне - засоби ППО та дальнього ураження

Зеленський узяв участь у відкритті 80-ої Генасамблеї ООН

Оновлення стандартів вищої освіти за спеціальністю публічне управління та адміністрування планується у 2026р - голова НАДС

Київський апеляційний суд залишив Магамедрасулова під вартою - ЦПК

Ворожий обстріл пошкодив відділення "Укрпошти" в Татарбунарах

Глава МВС про підтримку США: особлива увага – захист енергетичних об'єктів

В Запоріжжі вже 12 постраждалих від атаки ворожих БпЛА – ОВА

Військові розвідники підірвали міст на Бєлгородщині, що використовувався окупаційними силами

Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING доведе локалізацію виробництва в Україні до 50%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА