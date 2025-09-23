Трамп: якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то США повністю готові запровадити пакет потужних тарифів

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп пригрозив введенням "потужних тарифів" проти РФ у випадку, якщо Кремль не погодиться на укладення угоди про припинення вогню в Україні.

"У разі, якщо Росія не готова укласти угоду про припинення війни, то Сполучені Штати повністю готові ввести дуже сильні потужні тарифи, які, на мою думку, дуже швидко зупинять кровопролиття. Але для того, щоб ці тарифи були ефективними, європейські країни, всі ви, хто зараз зібралися тут, повинні приєднатися до нас і прийняти точно такі ж заходи", - сказав він під час виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

За словами Трампа, "зараз єдине питання полягає в тому, скільки ще життів буде безглуздо втрачено з обох сторін". Також лідер США наголосив, що Китай та Індія є основними спонсорами війни, продовжуючи купувати російську нафту.

"(...) але, що неприпустимо, навіть країни НАТО не відмовилися від російських енергоносіїв та енергетичних продуктів, про що, як ви знаєте, я дізнався близько двох тижнів тому і був дуже незадоволений. Подумайте про це: вони фінансують війну проти самих себе. Хто, в біса, коли-небудь про таке чув?", - заявив Трамп.

Як повідомлялося, загальні дебати 80-ї сесії Генеральної Асамблеї (ГА) ООН розпочалися у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку (США).

Дебати 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбуватимуться з 23 по 27 та 29 вересня 2025 року. Глави держав та урядів, міністри та активісти зберуться разом, щоб знайти рішення взаємопов'язаних глобальних викликів для сприяння миру, безпеці та сталому розвитку. Тема загальних дебатів 80-ї сесії Генеральної Асамблеї — "Разом краще: 80 і більше років заради миру, розвитку та прав людини".