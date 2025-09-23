Рютте: рішення збивати чи ні російські літаки у повітряному просторі НАТО буде прийматися на основі оцінки ситуації

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що рішення збивати чи ні російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів альянсу, буде прийматися на основі оцінки ситуації; у випадку з Естонією загрози безпеці альянсу не було.

Про це він сказав у вівторок в Брюсселі на пресконференції по завершенню позачергового засідання Північноатлантичної Ради, яке було ініційоване Естонією у відповідності до Статті 4 Договору через вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни.

"Цей альянс має всі необхідні можливості, щоб, коли росіяни, навмисно чи ні, будуть відверто некомпетентні, будуть безрозсудними та безвідповідальними, спробують вторгнутися в повітряний простір союзників, повітряний простір НАТО, тоді ми відреагуємо. Вони знають, що ми будемо захищатися. Безсумнівно. Ми завжди реагуватимемо спокійно та рішуче, бо в нас є всі оборонні системи, щоб переконатися, що ми можемо захистити кожен сантиметр території союзників", - заявив Рютте.

За його словами, саме це альянс продемонстрував у випадку Польщі та Естонії. "І я щиро хвалю пілотів винищувачів зі Швеції, Фінляндії та, звичайно, з Італії у випадку Естонії, а також Німеччину, Італію та Нідерланди, коли справа доходить до польської ситуації тиждень тому, за такі рішучі та швидкі дії… Ми завжди оцінюватимемо ситуацію, оцінюватимемо безпосередню загрозу, яку становить літак… Але рішення про те, чи вступати в повітряний бій, включаючи потенційне обстрілювання, завжди будуть оцінюватися на основі всіх елементів, які я щойно згадав", - пояснив генсек НАТО.

За словами Рютте, рішення щодо того, як реагувати на вторгнення літаків, "наприклад, обстрілювати їх, звичайно, приймаються в режимі реального часу, завжди ґрунтуються на наявних розвідувальних даних щодо загрози, яку становлять літаки, включаючи питання, на які ми маємо відповісти, такі як наміри, озброєння та потенційний ризик для союзних військ, цивільного населення чи інфраструктури". "Наш Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО має загальні прерогативи та відповідальність, а також усі можливості. Під час останнього порушення повітряного простору Естонії, яке ми обговорювали сьогодні, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літак без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було", - деталізував він.

Генсек НАТО наголосив, що військова система "працює таким чином, що вона завжди оцінює небезпеки, чи є це прямою загрозою нашій загальній обороні, нашій позиції". "І ми завжди будемо діяти відповідно. Але в цьому випадку безпосередньої оцінки загрози не було, тому що шведські, фінські та італійські літаки діяли активно, щоб переконатися, що ці три групи були виведені з повітряного простору Естонії", - додав він.

Коментуючи на прохання журналістів інформацію щодо появи чотирьох великий дронів у Данії, Рютте повідомив, що вже розмовляв з цього приводу телефоном з прем’єр-міністром цієї країни. "Зараз говорять про чотири великі дрони, які створюють великі труднощі в повітряному просторі Данії, зокрема в аеропорту. І данці зараз точно оцінюють, що сталося, щоб переконатися, що стоїть за цим. Ми маємо дуже тісний контакт з цього питання, тому ще зарано щось говорити", - сказав генсек НАТО.