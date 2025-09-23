Інтерфакс-Україна
Події
15:12 23.09.2025

Рютте: рішення збивати чи ні російські літаки у повітряному просторі НАТО буде прийматися на основі оцінки ситуації

3 хв читати
Рютте: рішення збивати чи ні російські літаки у повітряному просторі НАТО буде прийматися на основі оцінки ситуації

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що рішення збивати чи ні російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів альянсу, буде прийматися на основі оцінки ситуації; у випадку з Естонією загрози безпеці альянсу не було.

Про це він сказав у вівторок в Брюсселі на пресконференції по завершенню позачергового засідання Північноатлантичної Ради, яке було ініційоване Естонією у відповідності до Статті 4 Договору через вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни.

"Цей альянс має всі необхідні можливості, щоб, коли росіяни, навмисно чи ні, будуть відверто некомпетентні, будуть безрозсудними та безвідповідальними, спробують вторгнутися в повітряний простір союзників, повітряний простір НАТО, тоді ми відреагуємо. Вони знають, що ми будемо захищатися. Безсумнівно. Ми завжди реагуватимемо спокійно та рішуче, бо в нас є всі оборонні системи, щоб переконатися, що ми можемо захистити кожен сантиметр території союзників", - заявив Рютте.

За його словами, саме це альянс продемонстрував у випадку Польщі та Естонії. "І я щиро хвалю пілотів винищувачів зі Швеції, Фінляндії та, звичайно, з Італії у випадку Естонії, а також Німеччину, Італію та Нідерланди, коли справа доходить до польської ситуації тиждень тому, за такі рішучі та швидкі дії… Ми завжди оцінюватимемо ситуацію, оцінюватимемо безпосередню загрозу, яку становить літак… Але рішення про те, чи вступати в повітряний бій, включаючи потенційне обстрілювання, завжди будуть оцінюватися на основі всіх елементів, які я щойно згадав", - пояснив генсек НАТО.

За словами Рютте, рішення щодо того, як реагувати на вторгнення літаків, "наприклад, обстрілювати їх, звичайно, приймаються в режимі реального часу, завжди ґрунтуються на наявних розвідувальних даних щодо загрози, яку становлять літаки, включаючи питання, на які ми маємо відповісти, такі як наміри, озброєння та потенційний ризик для союзних військ, цивільного населення чи інфраструктури". "Наш Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО має загальні прерогативи та відповідальність, а також усі можливості. Під час останнього порушення повітряного простору Естонії, яке ми обговорювали сьогодні, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літак без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було", - деталізував він.

Генсек НАТО наголосив, що військова система "працює таким чином, що вона завжди оцінює небезпеки, чи є це прямою загрозою нашій загальній обороні, нашій позиції". "І ми завжди будемо діяти відповідно. Але в цьому випадку безпосередньої оцінки загрози не було, тому що шведські, фінські та італійські літаки діяли активно, щоб переконатися, що ці три групи були виведені з повітряного простору Естонії", - додав він.

Коментуючи на прохання журналістів інформацію щодо появи чотирьох великий дронів у Данії, Рютте повідомив, що вже розмовляв з цього приводу телефоном з прем’єр-міністром цієї країни. "Зараз говорять про чотири великі дрони, які створюють великі труднощі в повітряному просторі Данії, зокрема в аеропорту. І данці зараз точно оцінюють, що сталося, щоб переконатися, що стоїть за цим. Ми маємо дуже тісний контакт з цього питання, тому ще зарано щось говорити", - сказав генсек НАТО.

Теги: #рютте #дрони #збиття #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:52 23.09.2025
Молдова може стати плацдармом для проникнення в Одеську область – Санду про наслідки перемоги на парламентських виборах прокремлівських сил

Молдова може стати плацдармом для проникнення в Одеську область – Санду про наслідки перемоги на парламентських виборах прокремлівських сил

18:10 22.09.2025
Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО

Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО

14:32 22.09.2025
Жоден дрон, який залетів у Польщу в ніч на 10 вересня, не загрожував населенню, заявив Туск

Жоден дрон, який залетів у Польщу в ніч на 10 вересня, не загрожував населенню, заявив Туск

08:52 22.09.2025
ГУР знищило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

ГУР знищило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

07:18 22.09.2025
Тіньовий флот Росії становить 17% світових танкерів і дозволяє обходити санкції

Тіньовий флот Росії становить 17% світових танкерів і дозволяє обходити санкції

23:02 21.09.2025
Макрон: Путін не готовий до переговорів, санкції мають посилюватися

Макрон: Путін не готовий до переговорів, санкції мають посилюватися

11:03 21.09.2025
ППО знешкодила вночі 33 з 54 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 8 локаціях

ППО знешкодила вночі 33 з 54 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 8 локаціях

12:31 20.09.2025
Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

12:28 20.09.2025
Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами

Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами

12:26 20.09.2025
Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

ВАЖЛИВЕ

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

ЦПД: фейки про "плани окупації Молдови Європою" - це чергова інформаційна провокація Кремля

Прем'єр Данії назвала інцидент із дронами в аеропорту Копенгагена найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни

Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

ОСТАННЄ

Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні - Рубіо

Суттєвих правопорушень на святкуванні Рош га-Шана в Умані не зафіксовано - поліція

Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

Комітет нацбезпеки підтримав закон про будівництво фортифікацій силами ДССТ — нардеп

Контрактник-дезертир, який коригував ракетні удари по Вінниці та Сумах, засуджений на 15 років - СБУ

Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

Білецький виступив проти посилення покарання для СЗЧ: Ми просто перекриємо людям шлях назад

Оприлюднена концепція Містобудівного кодексу України

Жестова мова в Україні використовується лише на 5 телеканалах з 41, аудіодискрипція відсутня взагалі – Нацрада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА