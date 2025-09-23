Інтерфакс-Україна
Події
13:55 23.09.2025

НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

2 хв читати
НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

Союзники по Організації Північноатлантичного договору виступили із заявою, в якій констатували, що порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами є "частиною схеми безвідповідальної поведінки Росії" і запевнили, що реакція НАТО і надалі буде рішучою.

Відповідний текст заяви Північноатлантичної ради оприлюднений у вівторок штаб-квартирою НАТО за результатами засідання, яке було проведено на прохання Естонії, відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, "щоб проконсультуватися та рішуче засудити небезпечне порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня".

В заяві повідомляється, що Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) провів для Ради брифінг щодо цього інциденту, в якому три озброєні російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії протягом понад десяти хвилин. "Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу їх з повітряного простору Естонії. Це вторгнення є частиною ширшої схеми дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії", - заявили союзники.

Рада також нагадала, що це вже друге за два тижні засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4, адже 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. "Кілька інших союзників, включаючи Фінляндію, Латвію, Литву, Норвегію та Румунію, також нещодавно зазнали порушень повітряного простору з боку Росії. Ми висловлюємо нашу повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними, ризикують призвести до прорахунків та ставлять під загрозу життя. Вони повинні припинитися", - наголошується в заяві.

Союзники запевнили, що реакція НАТО на "безрозсудні дії Росії буде й надалі рішучою". "12 вересня ми розпочали операцію "Східний вартовий" для посилення позицій НАТО вздовж усього східного флангу. Ми посилимо наші можливості та зміцнимо наші сили стримування та оборони, зокрема за допомогою ефективної протиповітряної оборони. У Росії не повинно бути жодних сумнівів: НАТО та союзники використовуватимуть, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові та невійськові засоби для самозахисту та стримування всіх загроз з усіх напрямків. Ми продовжуватимемо реагувати у спосіб, час та в межах нашої діяльності. Наша відданість статті 5 є непохитною", - йдеться в заяві.

Теги: #нато #заява #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 22.09.2025
Сибіга на Радбезі ООН: Європа не воює з Росією, але Росія воює з Європою

Сибіга на Радбезі ООН: Європа не воює з Росією, але Росія воює з Європою

23:02 21.09.2025
Макрон: Путін не готовий до переговорів, санкції мають посилюватися

Макрон: Путін не готовий до переговорів, санкції мають посилюватися

19:08 21.09.2025
Україна підтримала звернення Естонії щодо проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

Україна підтримала звернення Естонії щодо проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

19:00 21.09.2025
НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

14:46 21.09.2025
Радбез ООН скликає екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення РФ повітряного простору Естонії

Радбез ООН скликає екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення РФ повітряного простору Естонії

06:50 21.09.2025
Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

00:36 21.09.2025
Келлог: Путін – "нехороша людина", війна України з РФ – це боротьба добра зі злом

Келлог: Путін – "нехороша людина", війна України з РФ – це боротьба добра зі злом

21:48 19.09.2025
Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

21:17 19.09.2025
Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

17:56 19.09.2025
Три винищувачі МіГ-31: МЗС Естонії вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

Три винищувачі МіГ-31: МЗС Естонії вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

ВАЖЛИВЕ

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

ЦПД: фейки про "плани окупації Молдови Європою" - це чергова інформаційна провокація Кремля

Прем'єр Данії назвала інцидент із дронами в аеропорту Копенгагена найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни

Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

ОСТАННЄ

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

Волонтери УЧХ допомагали ліквідовували наслідки авіаударів РФ у Запоріжжі

ЦПД: фейки про "плани окупації Молдови Європою" - це чергова інформаційна провокація Кремля

САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні чинного головного митника Звягінцева на понад 3 млн грн

Міносвіти затвердило модельні навчальні програми для дітей з окупованих територій

Стрімке похолодання прийде в Україну в середу-четвер з заходу, місцями з невеликими дощами

В аеропорту Гонконгу через наближення тайфуну "Рагаса" скасували понад сотню рейсів

Білецький: Найбільш короткий шлях до перемир’я –– позитивні зрушення на фронті

Три чверті українців підтримують вступ України до Євросоюзу, проти 6% – соцопитування ТІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА