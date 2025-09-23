НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

Союзники по Організації Північноатлантичного договору виступили із заявою, в якій констатували, що порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами є "частиною схеми безвідповідальної поведінки Росії" і запевнили, що реакція НАТО і надалі буде рішучою.

Відповідний текст заяви Північноатлантичної ради оприлюднений у вівторок штаб-квартирою НАТО за результатами засідання, яке було проведено на прохання Естонії, відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, "щоб проконсультуватися та рішуче засудити небезпечне порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня".

В заяві повідомляється, що Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) провів для Ради брифінг щодо цього інциденту, в якому три озброєні російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії протягом понад десяти хвилин. "Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу їх з повітряного простору Естонії. Це вторгнення є частиною ширшої схеми дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії", - заявили союзники.

Рада також нагадала, що це вже друге за два тижні засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4, адже 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. "Кілька інших союзників, включаючи Фінляндію, Латвію, Литву, Норвегію та Румунію, також нещодавно зазнали порушень повітряного простору з боку Росії. Ми висловлюємо нашу повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними, ризикують призвести до прорахунків та ставлять під загрозу життя. Вони повинні припинитися", - наголошується в заяві.

Союзники запевнили, що реакція НАТО на "безрозсудні дії Росії буде й надалі рішучою". "12 вересня ми розпочали операцію "Східний вартовий" для посилення позицій НАТО вздовж усього східного флангу. Ми посилимо наші можливості та зміцнимо наші сили стримування та оборони, зокрема за допомогою ефективної протиповітряної оборони. У Росії не повинно бути жодних сумнівів: НАТО та союзники використовуватимуть, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові та невійськові засоби для самозахисту та стримування всіх загроз з усіх напрямків. Ми продовжуватимемо реагувати у спосіб, час та в межах нашої діяльності. Наша відданість статті 5 є непохитною", - йдеться в заяві.