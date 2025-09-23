ЦПД: фейки про "плани окупації Молдови Європою" - це чергова інформаційна провокація Кремля

Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони України розвінчує фейки російської пропаганди про нібито "плани окупації Молдови Європою", наголошуючи що їх мета – дестабілізація ситуації в Молдові напередодні парламентських виборів 28 вересня.

"Пропагандисти з посиланням на російську зовнішню розвідку заявляють, що НАТО "концентрує війська" в Румунії та "готується розмістити сили в Одесі", щоб "залякати Придністров’я". Також вигадуються тези про "намір Брюсселя окупувати Молдову" та "страх ЄС перед власними фальсифікаціями на виборах"", – йдеться у повідомленні ЦПД у телегра-каналі у вівторок.

Насправді ці повідомлення є черговою інформаційною провокацією Кремля, наголошують у ЦПД. "Жодних доказів на користь озвучених тверджень не існує. Вони спрямовані на дестабілізацію ситуації в Молдові напередодні парламентських виборів 28 вересня, створивши образ "зовнішньої загрози" для мобілізації проросійських виборців", - зазначено у повідомленні.

ЦПД раніше повідомляв, що Кремль розробив багаторівневий план втручання у парламентські вибори в Молдові: вербування виборців із діаспори, фінансування протестів, масові дезінформаційні кампанії та використання сфабрикованого "компромату" — все це має зірвати курс країни на вступ до ЄС і посилити позиції проросійських сил.

"Такі методи — частина ширшої стратегії Кремля, спрямованої на підрив демократичних процесів у країнах-сусідах, послаблення довіри до прозахідних політиків і нав’язування вигідних Москві сценаріїв", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.