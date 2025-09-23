Інтерфакс-Україна
Події
13:51 23.09.2025

ЦПД: фейки про "плани окупації Молдови Європою" - це чергова інформаційна провокація Кремля

1 хв читати
ЦПД: фейки про "плани окупації Молдови Європою" - це чергова інформаційна провокація Кремля

Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони України розвінчує фейки російської пропаганди про нібито "плани окупації Молдови Європою", наголошуючи що їх мета – дестабілізація ситуації в Молдові напередодні парламентських виборів 28 вересня.

"Пропагандисти з посиланням на російську зовнішню розвідку заявляють, що НАТО "концентрує війська" в Румунії та "готується розмістити сили в Одесі", щоб "залякати Придністров’я". Також вигадуються тези про "намір Брюсселя окупувати Молдову" та "страх ЄС перед власними фальсифікаціями на виборах"", – йдеться у повідомленні ЦПД у телегра-каналі у вівторок.

Насправді ці повідомлення є черговою інформаційною провокацією Кремля, наголошують у ЦПД. "Жодних доказів на користь озвучених тверджень не існує. Вони спрямовані на дестабілізацію ситуації в Молдові напередодні парламентських виборів 28 вересня, створивши образ "зовнішньої загрози" для мобілізації проросійських виборців", - зазначено у повідомленні.

ЦПД раніше повідомляв, що Кремль розробив багаторівневий план втручання у парламентські вибори в Молдові: вербування виборців із діаспори, фінансування протестів, масові дезінформаційні кампанії та використання сфабрикованого "компромату" — все це має зірвати курс країни на вступ до ЄС і посилити позиції проросійських сил.

"Такі методи — частина ширшої стратегії Кремля, спрямованої на підрив демократичних процесів у країнах-сусідах, послаблення довіри до прозахідних політиків і нав’язування вигідних Москві сценаріїв", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.

 

Теги: #цпд #молдова #фейк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:52 23.09.2025
Молдова може стати плацдармом для проникнення в Одеську область – Санду про наслідки перемоги на парламентських виборах прокремлівських сил

Молдова може стати плацдармом для проникнення в Одеську область – Санду про наслідки перемоги на парламентських виборах прокремлівських сил

22:00 22.09.2025
Поліція Молдови затримала 74 осіб, підозрюваних у підготовці масових заворушень на парламентських виборах – ЗМІ

Поліція Молдови затримала 74 осіб, підозрюваних у підготовці масових заворушень на парламентських виборах – ЗМІ

15:23 19.09.2025
ЦПД: Карта начебто "поділу України" - це інформаційна провокація РФ, її мета – підрив довіри до союзників

ЦПД: Карта начебто "поділу України" - це інформаційна провокація РФ, її мета – підрив довіри до союзників

12:50 18.09.2025
ЦПД спростував нібито примус українців з боку канадської влади доводити, що ті не є "ухилянтами"

ЦПД спростував нібито примус українців з боку канадської влади доводити, що ті не є "ухилянтами"

09:30 18.09.2025
ЦПД спростувало інформацію про присутність росіян у центрі Купʼянська

ЦПД спростувало інформацію про присутність росіян у центрі Купʼянська

16:36 16.09.2025
МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

13:30 16.09.2025
В ЦПД назвали проведені окупантами вибори у Севастополі незаконними

В ЦПД назвали проведені окупантами вибори у Севастополі незаконними

13:44 15.09.2025
Посольство Молдови в Україні провело урочистий прийом на честь Дня незалежності

Посольство Молдови в Україні провело урочистий прийом на честь Дня незалежності

15:59 14.09.2025
ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

13:53 08.09.2025
Будьте уважні: шахраї створили в Telegram фейковий акаунт АЗК UKRNAFTA

Будьте уважні: шахраї створили в Telegram фейковий акаунт АЗК UKRNAFTA

ВАЖЛИВЕ

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

Прем'єр Данії назвала інцидент із дронами в аеропорту Копенгагена найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни

Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

ОСТАННЄ

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

Волонтери УЧХ допомагали ліквідовували наслідки авіаударів РФ у Запоріжжі

НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні чинного головного митника Звягінцева на понад 3 млн грн

Міносвіти затвердило модельні навчальні програми для дітей з окупованих територій

Стрімке похолодання прийде в Україну в середу-четвер з заходу, місцями з невеликими дощами

В аеропорту Гонконгу через наближення тайфуну "Рагаса" скасували понад сотню рейсів

Білецький: Найбільш короткий шлях до перемир’я –– позитивні зрушення на фронті

Три чверті українців підтримують вступ України до Євросоюзу, проти 6% – соцопитування ТІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА