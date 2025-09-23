Інтерфакс-Україна
Події
10:54 23.09.2025

Голова комітету Ради: 8% підручників ще досі не доставлені до шкіл

2 хв читати

Понад 8% від запланованих підручників ще досі не доставлені до шкіл, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Згідно з повідомленням голови комітету в телеграм-каналі, станом на 22 вересня: за новим механізмом до шкіл доставлено – 71,19% із запланованих підручників, а відносно загального плану доставки показник на рівні – 91,92%

Як повідомлялося, раніше голова комітету Ради Бабак розповів, що станом на 18 серпня лише 51,18% підручників із 8,7 млн запланованих було доставлено до шкіл, а також, що до шкіл не доставлений жоден із запланованих 30 тис. підручників шрифтом Брайля.

5 вересня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що всі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня. Але станом на 15 вересня, понад 10% від запланованих підручників ще досі не були доставлені до шкіл.

18 вересня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, як і минулого року, визнав незадовільною роботу Міносвіти в частині забезпечення шкіл підручниками, а також визнав, що новий механізм доставки підручників потребує термінового доопрацювання. За рішенням Комітету: до 1 листопада 2025 року Міносвіти має надати Комітету звіт про ефективність нового механізму доставки підручників; до 1 грудня 2025 року – Міносвіти має подати план дій, щоб не допустити зривів доставки у 2026/2027 навчальному році; щомісяця до 1 числа – міністерство має інформувати Комітет про доставку підручників для дітей з ООП (включно зі шрифтом Брайля).

 

Теги: #підручники #бабак #школа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 19.09.2025
На 2027р заплановано впровадження ДПА для 4-х класів і пілотування ДПА для 9-х - голова комітету Ради

На 2027р заплановано впровадження ДПА для 4-х класів і пілотування ДПА для 9-х - голова комітету Ради

11:18 17.09.2025
Освітній комітет Ради розглядає модель проведення НМТ у декілька днів у 2026 році

Освітній комітет Ради розглядає модель проведення НМТ у декілька днів у 2026 році

09:00 17.09.2025
У яку школу віддати дитину? Очну чи дистанційну?

У яку школу віддати дитину? Очну чи дистанційну?

19:06 15.09.2025
Понад 10% від підручників ще досі не доставлені до шкіл - голова комітету Ради

Понад 10% від підручників ще досі не доставлені до шкіл - голова комітету Ради

13:53 15.09.2025
"Всеукраїнська школа онлайн" досягла першого мільйона зареєстрованих користувачів

"Всеукраїнська школа онлайн" досягла першого мільйона зареєстрованих користувачів

11:46 09.09.2025
Росіяни вдарили дроном по школі у Краматорську

Росіяни вдарили дроном по школі у Краматорську

11:47 05.09.2025
Поліція запобігла нападу в одній зі шкіл Закарпаття

Поліція запобігла нападу в одній зі шкіл Закарпаття

10:53 05.09.2025
Лісовий: Усі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня

Лісовий: Усі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня

14:18 03.09.2025
Освітній комітет Ради розгляне питання з несвоєчасною доставкою підручників в школи - Бабак

Освітній комітет Ради розгляне питання з несвоєчасною доставкою підручників в школи - Бабак

11:01 01.09.2025
Близько 10% українських школярів перебувають за кордоном або на окупованих територіях - голова комітету Ради

Близько 10% українських школярів перебувають за кордоном або на окупованих територіях - голова комітету Ради

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

ОСТАННЄ

Безробітний з Хмельницького коригував ворожі атаки по аеродромах та енергооб’єктах

Окупанти просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу - DeepState

Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини нападу на Калуський РТЦК

ВАКС досліджує докази у справі ексвіцепрем’єра Клюєва та ексголови Держінвестицій Тарана - Transparency International

В Україні офіційно відкрилося представництво Центрального агентства управління проєктами Литви

Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок - ДБР

ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній галузях і нагадуватиме комплексну контрольну - УЦОЯО

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Запуск ДПА для 9-х класів може розпочатися з 2028р - УЦОЯО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА