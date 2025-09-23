Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 179 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4888 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6222 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб