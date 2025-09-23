Інтерфакс-Україна
Події
08:25 23.09.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 179 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4888 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6222 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:25 23.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

08:25 22.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 156 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 156 бойових зіткнень

07:52 22.09.2025
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 118 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 118 од. спецтехніки

08:24 21.09.2025
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

14:41 20.09.2025
Начальник Генштабу обговорив із представниками Групи сприяння безпеці України критичні потреби ЗСУ

Начальник Генштабу обговорив із представниками Групи сприяння безпеці України критичні потреби ЗСУ

08:13 20.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 165 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 165 бойових зіткнень

22:04 19.09.2025
Сили оборони просунулися на добропільському напрямку на 3-7 км, знищили 1,3 тис. окупантів

Сили оборони просунулися на добропільському напрямку на 3-7 км, знищили 1,3 тис. окупантів

08:45 19.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойових зіткнень

07:34 19.09.2025
Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

20:09 18.09.2025
Від початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів

Від початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

ОСТАННЄ

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Сили безпілотних систем уразили за добу 891 ворожу ціль

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів і дронових атак в Дніпропетровській області

Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

23 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський обговорив з Келлогом ситуацію на фронті й закупівлю американської зброї

Зеленський обговорив розвиток церкви в Україні з Вселенським Патріархом

Зеленський обговорив використання російських активів з Гергієвою

Зеленський провів зустріч з Токаєвим у Нью-Йорку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА