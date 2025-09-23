08:19 23.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 891 ворожу ціль
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU
Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 891 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок вівторка.
Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 232 одиниці особового складу, з яких 136 – ліквідовано; 22 точок вильоту пілотів БпЛА; 3 танки; 30 артилерійських систем; 2 бронемашини; 112 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".
" Загалом упродовж вересня (01–22.09) знищено/уражено 17246 цілей, з них 4675 – особовий склад противника", - повідомили СБС.