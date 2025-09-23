Інтерфакс-Україна
Події
08:19 23.09.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 891 ворожу ціль

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 891 ворожу ціль
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 891 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 232 одиниці особового складу, з яких 136 – ліквідовано; 22 точок вильоту пілотів БпЛА; 3 танки; 30 артилерійських систем; 2 бронемашини; 112 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

" Загалом упродовж вересня (01–22.09) знищено/уражено 17246 цілей, з них 4675 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #ворог #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:28 22.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 143 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 143 ворожі атаки - Генштаб

10:31 22.09.2025
ЗСУ знищили склади БпЛА і боєприпасів окупантів

ЗСУ знищили склади БпЛА і боєприпасів окупантів

03:08 22.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 123 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 123 ворожі атаки - Генштаб

10:14 20.09.2025
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів нафтогалузі на території РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів нафтогалузі на території РФ

08:11 20.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

06:57 20.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців - Генштаб

22:34 19.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

19:50 19.09.2025
Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про успіхи СБС за 100 днів на посаді командувача: кількість вражених цілей зросла у 8 разів

Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про успіхи СБС за 100 днів на посаді командувача: кількість вражених цілей зросла у 8 разів

08:34 19.09.2025
Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

02:05 19.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 172 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 172 ворожі атаки - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

ОСТАННЄ

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів і дронових атак в Дніпропетровській області

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

23 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський обговорив з Келлогом ситуацію на фронті й закупівлю американської зброї

Зеленський обговорив розвиток церкви в Україні з Вселенським Патріархом

Зеленський обговорив використання російських активів з Гергієвою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА