23 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1308 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1308 RUSSIAN AGRESSION

23 вересня в Україні і світі відзначають Міжнародний день жестових мов, Тиждень урології.

Також сьогодні Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми, Тиждень приручення тварин, яких складно приручити, День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи, День святкування бісексуальності, День освітніх технологій.

В Італії - День зеленої кави.

Православна церква - Зачаття святого Івана Хрестителя.

Міжнародний день жестових мов

Заснований ООН у 2017 році для підвищення обізнаності про важливість жестових мов і підтримки прав глухих людей. Жестові мови є повноцінними природними мовами зі своєю граматикою та синтаксисом, якими користуються мільйони людей у всьому світі. Цей день зазначає важливість рівного доступу до освіти, працевлаштування та послуг для спільноти глухих, а також сприяє визнанню жестових мов на законодавчому рівні.

Тиждень урології

Ця ініціатива була започаткована Європейською асоціацією урологів (EAU) з метою підвищення обізнаності про урологічні захворювання та важливість урологічного здоров’я.

Під час Тижня проводяться різноманітні заходи, включно з освітніми семінарами, безкоштовними медичними оглядами та інформаційними кампаніями. Це чудова можливість для людей дізнатися більше про профілактику та лікування урологічних захворювань, таких як рак сечового міхура, сечокам’яна хвороба та інші.

Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми

Цей день був заснований 1999 року під час Всесвітньої конференції Коаліції проти торгівлі людьми та Жіночої конференції в Дацці, Бангладеш. Він покликаний підвищити обізнаність щодо проблем сексуальної експлуатації та торгівлі людьми, а також сприяти захисту прав жінок і дітей, які стають жертвами цих злочинів.

Сексуальна експлуатація та торгівля людьми залишаються серйозними проблемами у всьому світі, і цей день нагадує про необхідність об’єднання зусиль для боротьби з цими злочинами.

Тиждень приручення тварин, яких складно приручити

Припадає щорічно на останній повний тиждень вересня. 2024 року цей тиждень починається 23 вересня. Ця ініціатива спрямована на підвищення обізнаності про тварин, яких важко приручити або які вважаються менш придатними для усиновлення. Це можуть бути дикі тварини або домашні улюбленці з особливими потребами, які потребують більше часу, терпіння та зусиль для приручення.

День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи

Започаткований у 2008 році французькою Асоціацією студентського фонду міста (AFEV) разом із партнерами.

Метою цього дня є підвищення обізнаності стосовно проблеми незавершення середньої освіти та пошук шляхів її вирішення. За даними міжнародних досліджень, діти з бідних або соціально неблагополучних сімей частіше кидають школу. Також на це впливають психологічні фактори, такі як поведінкові розлади та депресії.

День святкування бісексуальності

Відомий як День гордості бісексуалів. Це свято було започатковане 1999 року трьома бісексуальними активістами зі США: Венді Каррі, Майклом Пейджем та Дж. Р. Вілбуром.

Метою цього дня є підвищення обізнаності про бісексуальність, боротьба з біфобією та маргіналізацією бісексуальних людей як з боку гетеросексуальної спільноти, так і ЛГБТ-спільноти. Це також нагода для бісексуальних людей та їхніх близьких відзначити свою ідентичність, історію та культуру.

День освітніх технологій

Присвячений визнанню та цінуванню впливу технологій на освіту. Від перших слайд-проєкторів до сучасної ери онлайн-навчання і квантових обчислень, технології зробили революцію в тому, як ми викладаємо і вчимося.

День зеленої кави

23 вересня в Італії відзначають День зеленої кави. Ця подія не про необсмажені кавові зерна, а скоріше про екологічні та природоохоронні ініціативи виробників кави. Зокрема, спрямовані на підтримку довкілля та скорочення викидів вуглецю, сприяння відновленню лісів у Танзанії, одній з країн походження кави.

Цього дня народилися:

1939 - Український дитячий письменник В'ячеслав Малець;

1976 - Українські боксери, учасники Олімпійських ігор брати Валерій і Володимир Сидоренки;

1992 - Українська поетеса Оксана Гаджій.

Ще в цей день:

1913 - Француз Ролан Гаррос першим перелітає через Середземне море;

1918 - Рада Міністрів Української Держави ухвалює виділення морського міністерства в окреме відомство;

1919 - Починається єврейський погром у Фастові, влаштований білогвардійцями;

1920 - Відкриття Вінницької філії Всенародної бібліотеки України ВУАН;

1921 - У Празі виходить перший номер газети "Громадський вісник" — орган Українського громадського комітету;

1932 - Султанат Неджд та Королівство Хіджаз об'єдуються в одну державу — Королівство Неджду і Хіджазу;

1938 - Під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладають капсулу часу, яку повинні розкрити 6939 року;

1944 - Згідно з Люблінською угодою починається переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР, а поляків — у зворотному напрямку;

1945 - Британсько-французькі війська займають Сайгон — найбільше місто Південного В'єтнаму;

1991 - Вірменія проголошує незалежність;

1992 - На американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснюють останній ядерний вибух;

1993 - Кабінет Міністрів України схвалює постанову "Про утворення Національної ради з географічних назв";

1998 - Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію 1199 — яка зобов'язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово;

2002 - У Бельгії набирає чинності закон про евтаназію;

2008 - Презентація першої версії операційної системи "Android".

Церковне свято:

Зачаття святого Івана Хрестителя

Священик Захарія та його дружина Єлизавета, які були бездітними і вже похилого віку, отримали благу звістку від янгола Господнього про те, що у них народиться син.

За Євангелієм від Луки, під час служіння в храмі Захарії явився янгол і сповістив, що Єлизавета народить сина, якого вони назвуть Іваном. Захарія спочатку не повірив цій новині і за це був покараний німотою до моменту народження сина. Іван Хреститель став великим пророком, який передбачив пришестя Ісуса Христа і хрестив його у водах Йордану.

Іменини: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.