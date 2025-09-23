Інтерфакс-Україна
01:52 23.09.2025

Молдова може стати плацдармом для проникнення в Одеську область – Санду про наслідки перемоги на парламентських виборах прокремлівських сил

Президент Молдови Майя Санду виступила із відеозверненням до нації, відеозапис якого опублікувала у своєму офіційцному профілі у мережі Facebook у понеділок.

"Сьогодні я з усією впевненістю кажу вам, що суверенітет, незалежність, територіальна цілісність та європейське майбутнє нашої країни знаходяться під загрозою. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра й за кордоном", - заявила Санду у зверненні.

За її словами люди щоденно піддаються "інтоксикації десятками брехливих повідомлень", "сотні людей отримують гроші за те, аби провокувати хаос, насильство і залякувати суспільство".

"Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки будуть негайними і вони загрожують нашій країні і цілому регіону. Постраждають усі молдавани – незалежно від того, за кого голосували. Європа зупиниться на кордоні з Молдовою… Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область", - заявила Санду, зазначивши що "придністровський регіон буде дестабілізований".

Президентка Молдови наголосила, що у Кремля в Молдові є спільники, які "не вірять ні в Росію, ні в Європу, а лише – в гроші" і закликала співгромадян чинити опір поверненню до влади цих сил.

Відеозвернення Майї Санду було оприлюднене невдовзі після масових обшуків та затримань.

Як повідомлялося, у Молдові в результаті обшуків 22 вересня затримали 74 особи, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня. В результаті обшуків вилучено зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг, паспорти".

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1CSAJudBcZ/

Теги: #санду #втручання #молдова #вибори #рф

