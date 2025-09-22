Сили оборони відбили з початку доби 143 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 143 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, 45 авіаційних ударів, скинувши при цьому 98 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3454 обстрілів, та залучив для ураження 2185 дронів-камікадзе", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 44 штурмових та наступальних дії.

