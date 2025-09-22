Дві людини постраждали через ракетну атаку РФ на Дніпропетровщині – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Дві людини постраждали через ракетну атаку окупантів у Павлоградському районі у понеділок вдень, повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Вдень ворог атакував ракетою Павлоградський район. Постраждали двоє людей – чоловік 69 років і 62-річна жінка. Їм надали необхідну допомогу. Пошкоджена автівка та зайнялася суха трава", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, також окупанти здійснили повітряні атаки по Синельниківському району.

"На Маломихайлівську громаду росіяни скерували ракету. По Слов’янській та Брагинівській били КАБами та БпЛА. Руйнування зафіксовані на сільгосппідприємствах. На одному з них вогнем охопило соняшник. Головне – вціліли мешканці", - написав очільник ОВА.

За інформацією ОВА, через обстріли росіян були пошкоджені житло та інфраструктура у Нікопольському районі.

"Не вщухали обстріли на Нікопольщині. Під прицілом противника були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, декілька підприємств, 3 приватні будинки, господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінії електропередач і газогін. Минулося без поранених", - повідомив Лисак.