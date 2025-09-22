Сибіга та виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН обговорили подальшу співпрацю

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Організації об'єднаних націй (ООН) Сінді Маккейн обговорили шляхи розвитку співпраці, зокрема у гуманітарних продовольчих програмах, а також у розмінуванні сільгоспземель.

"Мав продуктивну зустріч із виконавчою директоркою ВПП Сінді Маккейн у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН. Ми зосередилися на розвитку співпраці між Україною та Всесвітньою продовольчою програмою ООН у сфері гуманітарної допомоги, розмінування сільськогосподарських угідь та подальших спільних зусиль у зміцненні глобальної продовольчої безпеки, порушеної Росією", - написав Сибіга у телеграм-каналі у понеділок.

Під час зустрічі, як повідомляється, міністр підкреслив "важливість голосу ВПП у забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі". Також Сибіга запевнив виконавчу директорку ВПП, що Україна "незважаючи на повномасштабну російську агресію, залишається відданою своїй ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки".

За даними міністра, наразі гуманітарні продовольчі вантажі з України досягли понад 10 мільйонів людей у 18 країнах.

"Висловив вдячність ВПП та її команді в Україні за їхню непохитну солідарність і сприяння в доставці життєво необхідної допомоги нашому народу, підтримку вразливих громад та спільну роботу над посиленням стійкості України", - наголосив очільник МЗС України.