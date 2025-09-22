Сибіга та виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН обговорили подальшу співпрацю
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Організації об'єднаних націй (ООН) Сінді Маккейн обговорили шляхи розвитку співпраці, зокрема у гуманітарних продовольчих програмах, а також у розмінуванні сільгоспземель.
"Мав продуктивну зустріч із виконавчою директоркою ВПП Сінді Маккейн у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН. Ми зосередилися на розвитку співпраці між Україною та Всесвітньою продовольчою програмою ООН у сфері гуманітарної допомоги, розмінування сільськогосподарських угідь та подальших спільних зусиль у зміцненні глобальної продовольчої безпеки, порушеної Росією", - написав Сибіга у телеграм-каналі у понеділок.
Під час зустрічі, як повідомляється, міністр підкреслив "важливість голосу ВПП у забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі". Також Сибіга запевнив виконавчу директорку ВПП, що Україна "незважаючи на повномасштабну російську агресію, залишається відданою своїй ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки".
За даними міністра, наразі гуманітарні продовольчі вантажі з України досягли понад 10 мільйонів людей у 18 країнах.
"Висловив вдячність ВПП та її команді в Україні за їхню непохитну солідарність і сприяння в доставці життєво необхідної допомоги нашому народу, підтримку вразливих громад та спільну роботу над посиленням стійкості України", - наголосив очільник МЗС України.